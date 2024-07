Блинкен обсудил с главой МИД Индии достижение мира в Украине

Во время визита в Токио 28 июля, глава американской дипломатии провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность достижения справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН", - отмечается в заявлении Госдепартамента.

В сообщениях в соцсетях Блинкена и Джайшанкара упоминается об их встрече, но не указывается тема войны в Украине.

Met with Indian External Affairs Minister @DrSJaishankar to deepen U.S.-India collaboration and affirm our shared commitment to regional peace, security, and prosperity. pic.twitter.com/sHSSH3uTtq

Great to catch up with @SecBlinken in Tokyo today.



Our bilateral agenda progresses steadily. Also had a wide ranging discussion on regional and global issues.



Look forward to attending the Quad FMM tomorrow.



pic.twitter.com/TMGwHKHciT