Блінкен назвав вихід РФ з договору про ядерну зброю "безвідповідальним"

Відповідну заяву Блінкен зробив під час візиту до Афін.

"Оголошення Росії про те, що вона призупиняє участь, є дуже прикрим і безвідповідальним", - сказав він.

Держсекретар додав, що США будуть стежити за діями Росії та подбають про безпеку своєї країни і союзників. За його словами, США будь-якої миті готові повернуться до переговорів для стримування ядерного потенціалу.

Що цьому передувало

Сьогодні під час звернення до Федеральних зборів російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння з США.

Крім того, диктатор наказав Міноборони та "Росатому" підготуватися до можливого початку ядерних випробувань, якщо США це зроблять.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розчарований рішенням РФ, оскільки тепер нових рішень вже не існує.

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