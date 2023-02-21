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Блинкен назвал выход РФ из договора о ядерном оружии "безответственным"

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США считают, что решение России приостановить участие в договоре о нераспространении ядерного оружия - безответственное.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Соответствующее заявление Блинкен сделал во время визита в Афины.

"Объявление России о том, что она приостанавливает участие, очень печальное и безответственное", - сказал он.

Госсекретарь добавил, что США будут следить за действиями России и позаботятся о безопасности своей страны и союзников. По его словам, США в любой момент готовы вернутся к переговорам для сдерживания ядерного потенциала.

Что этому предшествовало

Сегодня во время обращения в Федеральное собрание российский диктатор Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США.

Кроме того, диктатор приказал Минобороны и "Росатому" подготовиться к возможному началу ядерных испытаний, если США это сделают.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разочарован решением РФ, поскольку теперь новых решений уже нет.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенЯдерное оружие