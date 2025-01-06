Блінкен назвав "важливою" для переговорів операцію України у Курській області

"Їхня позиція в Курську є важливою, тому що, безумовно, це те, що буде враховуватися в будь-яких переговорах, які можуть відбутися в найближчий рік", - сказав Блінкен журналістам у Сеулі.

За його словами, адміністрація чинного президента США Джо Байдена хоче забезпечити, щоб "Україна мала якомога сильнішу позицію на переговорах".

Блінкен зауважив, що навіть у разі проведення переговорів, Україна все одно потребуватиме "адекватних гарантій безпеки". Це пов'язано з тим, що російський диктатор Володимир Путін не вважатиме, що "гру закінчено".

"Його імперські амбіції залишаються, і він намагатиметься відпочити, відновити сили і врешті-решт знову атакувати", - підкреслив Блінкен.

Попри це він не прокоментував безпосередньо операції українських військ у Курській області.

Ситуація у Курській області

Раніше ми писали, що Сили оборони розпочали наступ у Курській області з початку серпня 2024-го. Тоді українські воїни контролювали 100 населених пунктів у регіоні й взяли в полон майже 600 військових РФ.

Водночас Путін, щоб повернути під свій контроль цю територію, перекинув на Курський напрямок близько 45 тисяч військових. Саме тому у листопаді Україна втратила близько 40% території в Курській області.