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Макрон допустив участь Путіна у зустрічі лідерів G-20: які умови

П'ятниця 29 березня 2024 02:42
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Макрон допустив участь Путіна у зустрічі лідерів G-20: які умови Фото: Російський диктатор Володимир Путін (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Франції Еммануель Макрон допустив участь російського диктатора Володимира Путіна у зустрічі лідерів G-20 у листопаді в Бразилії, якщо вона буде "корисною", але зазначив, що запрошення диктатора мають підтримати усі члени Великої двадцятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rfi.

На спільній пресконференції з президентом Франції в Бразилії, яка головуватиме у G-20, президент цієї країни Лула да Сілва заявив, що має намір направити запрошення Путіну.

При цьому він не виключив того, що в Бразилії Путіна можуть заарештувати.

"Я не той, хто це вирішує, це вирішувати суду, й президент (Бразилії, – ред.) не оцінює рішення суду. Він їх виконує або ні… Якщо він (Путін, - ред.) приїде, то знає, що станеться", — сказав Лула да Сілва.

Макрон категорично заявив, що запрошення російського диктатора на саміт G20 має стати предметом консенсусу в клубі.

"Значення цього клубу полягає в тому, що він повинен бути згоден з іншими 19, і це буде робота бразильської дипломатії", - зазначив Макрон.

Якщо ця зустріч може бути "корисною, ми повинні це зробити", але "якщо вона створить розкол, безсумнівно", цього не повинно статися, додав він.

Ордер на арешт Путіна

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Голова Міжнародного кримінального суду Томоко Акане нещодавно заявила, що Путін не уникне правосуддя за злочини, які скоїли російські війська в Україні.

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G20 Еммануель Макрон
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