ua en ru
Чт, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Блінкен назвав найкращий спосіб ізолювати Іран та його прихильників

Каїр, Четвер 11 січня 2024 16:43
UA EN RU
Блінкен назвав найкращий спосіб ізолювати Іран та його прихильників Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Зближення Ізраїлю з арабськими країнами є найкращим способом для того, щоб ізолювати Іран та його прихильників. Тель-Авіву необхідно забезпечити створення палестинської держави.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.

Держсекретар у рамках свого турне країнами Близького Сходу розповів, що є шлях, який відповідає потребам та бажанням Ізраїлю в інтеграції в рамках регіону.

"Якщо ви візьмете на себе необхідні зобов'язання щодо забезпечення безпеки і підете шляхом створення палестинської держави, це буде найкращим способом ізолювати Іран і його прихильників", - підкреслив Блінкен.

Іран - помічник Росії та бойовиків

Нагадаємо, Іран є союзником Росії у повномасштабній війні проти України. Країна передає російським солдатам дрони-камікадзе "Шахед", які використовують для ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Наприклад, сьогодні, 11 січня, речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що з Ірану до Москви прибув вантажний літак, на борту якого могли бути ударні безпілотники.

Крім цього, Іран допомагає фінансувати бойовиків на Близькому Сході. Зокрема країна допомагала ХАМАСу, який зараз воює з Ізраїлем, а також єменським хуситам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Палестина Ентоні Блінкен
NEWS
Україна збільшила виробництво БпЛА. Працює з союзниками над подальшим нарощуванням, - Кулеба
Україна збільшила виробництво БпЛА. Працює з союзниками над подальшим нарощуванням, - Кулеба
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації