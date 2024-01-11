Блінкен назвав найкращий спосіб ізолювати Іран та його прихильників

Зближення Ізраїлю з арабськими країнами є найкращим способом для того, щоб ізолювати Іран та його прихильників. Тель-Авіву необхідно забезпечити створення палестинської держави.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's .

Держсекретар у рамках свого турне країнами Близького Сходу розповів, що є шлях, який відповідає потребам та бажанням Ізраїлю в інтеграції в рамках регіону.

"Якщо ви візьмете на себе необхідні зобов'язання щодо забезпечення безпеки і підете шляхом створення палестинської держави, це буде найкращим способом ізолювати Іран і його прихильників", - підкреслив Блінкен.

Іран - помічник Росії та бойовиків

Нагадаємо, Іран є союзником Росії у повномасштабній війні проти України. Країна передає російським солдатам дрони-камікадзе "Шахед", які використовують для ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Наприклад, сьогодні, 11 січня, речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що з Ірану до Москви прибув вантажний літак, на борту якого могли бути ударні безпілотники.

Крім цього, Іран допомагає фінансувати бойовиків на Близькому Сході. Зокрема країна допомагала ХАМАСу, який зараз воює з Ізраїлем, а також єменським хуситам.