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Блинкен назвал лучший способ изолировать Иран и его сторонников

Каир, Четверг 11 января 2024 16:43
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Блинкен назвал лучший способ изолировать Иран и его сторонников Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сближение Израиля с арабскими странами является лучшим способом для того, чтобы изолировать Иран и его сторонников. Тель-Авиву нужно обеспечить создание палестинского государства.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron’s.

Госсекретарь в рамках своего турне по странам Ближнего Востока рассказал, что есть путь, который отвечает потребностям и желаниям Израиля в интеграции в рамках региона.

"Если вы возьмете на себя необходимые обязательства по обеспечению безопасности и пойдете по пути создания палестинского государства, это будет наилучшим способом изолировать Иран и его сторонников", - подчеркнул Блинкен.

Иран - помощник России и боевиков

Напомним, Иран является союзником России в полномасштабной войне против Украины. Страна передает российским солдатам дроны-камикадзе "Шахед", которые используют для ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

К примеру, сегодня, 11 января, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что из Ирана в Москву прибыл грузовой самолет, на борту которого могли быть ударные беспилотники.

Помимо этого Иран помогает финансировать боевиков на Ближнем Востоке. В частности, страна помогала ХАМАСу, который сейчас воюет с Израилем, а также йеменским хуситам.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Палестина Энтони Блинкен
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