З Ірану до Москви прибув новий вантажний літак, міг привезти "Шахеди", - Гуменюк

З Тегерану до Москви прибув новий вантажний літак. Він міг привезти "Шахеди" або комплектуючі до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Станом на вчора було зафіксовано прибуття нового вантажного борту з напрямку Тегерану на Москву. Це може свідчити про продовження поставок як готової продукції, так і запасних частин, з яких росіяни збирають ті баражуючі снаряди на власній території", - заявила Гуменюк.

Вона додала, що допомога РФ з боку Ірану триває, що це означає, що можуть бути виготовлені нові дрони для атак України.

"Підтримка з боку Ірану для країни-терористки триває, і це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску. Майже щоночі ворог атакував територію України і використовує саме нічний час для таких атак. Крайні дві ночі були не такими насиченими, вірогідніше, через погодні умови, бо дрони бояться сильного холоду", - сказала речниця.

За її словами, станом на ранок 11 січня Росія завела ракетоносії у пункти базування, але на бойовому чергуванні у Чорному морі - три російські кораблі.

Гуменюк наголосила, що з моря вже тривалий час не було обстрілів. Це пояснюється вимушеною передислокацією росіянами ракетоносіїв з Криму до Новоросійська. Проте речниця попередила, що не виключаються точкові удари по Україні.

Допомога Ірану російській армії

Відомо, що Іран з перших місяці повномасштабного вторгнення підтримав російське вторгнення в Україну. Крім того, країна надала Росії військову допомогу. Зокрема, Тегеран надав Москві дрони-камікадзе, якими окупанти з осені 2022 року атакують Україну.

Також видання Sky News повідомило, що Іран розробив для РФ новий "вибуховий" дрон Shahed-107, який Москва може використовувати проти України. Видання також зазначає, що Іран близький до того, щоб надати країні-агресору ракети класу "земля-земля".

У Повітряних силах поки не підтверджують інформацію, що Іран передав РФ нові дрони та ракети, але зазначають, що нове озброєння, яке отримає Росія, може стати викликом для України.