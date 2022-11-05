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Блінкен назвав мету встановлення граничної ціни на російську нафту

Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Обмеження цін на російську нафту - ключовий спосіб, яким G7 намагається покарати Москву за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час прессконференції глав МЗС "Великої сімки" у Мюнстері, оприлюднену CNN.

Дипломат зазначив, що мета встановлення граничної вартості має подвійний характер.

"По-перше, це для того, аби забезпечити надходження енергії на ринок, щоб задовольнити попит. І по-друге, накласти обмеження на здатність Путіна набивати свої кишені доходами від продажу енергії для палива та фінансування війни проти України", - сказав Блінкен.

Окрім цього, держсекретар США висловив упевненість, що відповідний механізм допоможе здійснити задумане.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" та Австралія 3 листопада домовилися встановити граничну фіксовану ціну на російські нафту наприкінці поточного місяця.

До слова, глава Мінфіну США Джанет Йєллен запропонувала встановити стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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НАФТАЕнтоні Блінкен