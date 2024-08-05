Блінкен назвав імовірні терміни атаки Ірану та "Хезболли" на Ізраїль
Атака Ірану та "Хезболли" на Ізраїль може розпочатися вже у понеділок, 5 серпня.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Очільник американської дипломатії скликав конференц-зв'язок для координації дій з близькими союзниками США з числа країн "Групи семи" (G7), щоб спробувати в останню хвилину організувати дипломатичний тиск на Іран та "Хезболлу" для мінімізації їхньої відплати. За його словами, обмеження впливу ударів ісламістів є найкращим шансом запобігти повномасштабній війні.
Блінкен підкреслив, що США переконані у помсті Ірану та "Хезболли". Однак він не уточнив, якої форми набуде відплата, порівняно з атакою на Ізраїль 13 квітня, коли Тегеран запустив у бік Ізраїлю майже 350 ударних дронів і ракет, а Тель-Авів, США та їхні союзники працювали разом для перехоплення більшості з них.
"Ми не знаємо точного часу атак, але вони можуть початися вже у найближчі 24-48 годин, - тобто вже в понеділок. США докладають зусиль, щоб розірвати цикл ескалації, намагаючись максимально обмежити атаки Ірану та "Хезболли", а опісля стримати відповідь Ізраїлю", - сказав Блінкен.
Держсекретар звернувся до міністрів закордонних справ країн G7 з проханням чинити дипломатичний тиск на Іран, "Хезболлу" та Ізраїль для збереження максимальної стриманості.
Одне з джерел, що брало участь у телефонній розмові, повідомило, що Блінкен виглядав розчарованим, коли інформував міністрів про нещодавні переговори з Ізраїлем щодо звільнення заручників у Секторі Газа та угоди про припинення вогню.
Він сказав, що до вбивства в Тегерані, Білий дім був "близький до прориву" та що "зараз угода потрібна більше, ніж будь-коли".
Атака Ірану та "Хезболли" на Ізраїль
Наприкінці липня у Тегерані було вбито політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганію. За даними західних ЗМІ, його підірвали у приміщенні вибухівкою завербовані Моссадом іранські спецпризначенці.
Також того дня у Бейруті був ліквідований військовий командир "Хезболли" Фуада Шукра.
Іран та "Хезболла" пообіцяли атакувати Ізраїль на знак помсти за ці вбивства. ЦАХАЛ готується до багатоденної ракетної атаки й ударів безпілотниками.
Сполучені Штати почали нарощування військових сил на Близькому Сході виключно в оборонних цілях.
Вашингтон також закликав Іран пом'якшити помсту за вбивство лідера ХАМАС, але Тегеран відмовився задовольнити це прохання.
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