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США та низка країн закликали Іран послабити "помсту": що відповіли у Тегерані

Понеділок 05 серпня 2024 05:34
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США та низка країн закликали Іран послабити "помсту": що відповіли у Тегерані Фото: Іран відмовився послабити помсту за вбивство лідера ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати та низка інших країн закликали Іран пом'якшити реакцію на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії, але Тегеран відмовив у такому проханні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що Вашингтон звернувся до урядів європейських та інших країн-партнерів, передати Тегерану пропозицію про відмову від ескалації. Однак представники іранської влади заявили, що їм байдуже, якщо відповідь Ізраїлю спровокує масштабну війну.

Західні й арабські дипломати попередили, що серйозний обстріл Ізраїлю призведе до реакції у відповідь, а вияв стриманості дасть новому президенту Ірана шанси на поліпшення відносин із Заходом. Також у посланні зазначалося, що Білий дім тисне в цьому питанні й на Ізраїль.

3 серпня Тегеран відвідав міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді. Під час візиту він зазначив, що під час атаки, військові його країни, як і у квітні, знову будуть перехоплювати повітряні цілі, що летітимуть у напрямку Ізраїлю.

Тим часом в Ірані вже почали розслідувати смерть глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. Слідство намагається ідентифікувати всіх, хто "проявив недбалість або свідомо співпрацював з Ізраїлем". Політики у Тегерані кажуть, що останній напад виявив серйозні провали у розвідці іранських служб безпеки.

Загроза масштабної війни на Близькому Сході

31 липня у Тегерані був ліквідований лідер ХАМАСу Ісмаїл Ганія. За даними ЗМІ, його підірвали у приміщенні вибухівкою, яку заклали кілька місяців тому завербовані Моссадом іранські силовики. Натомість у Тегерані зазначають, що атаку влаштував Ізраїль, випустивши ракету.

Іран заявив про намір помститися і погрожує масштабною атакою на Ізраїль у найближчі дні.

3 серпня ізраїльська армія ліквідувала ще одного командира руху ХАМАС. Президент США Джо Байден розкритикував цю операцію.

США збільшують військові сили на Близькому Сході, щоб розрядити ситуацію.

Тим часом Ліван регулярно обстрілює територію Ізраїлю ракетами. Є поранені.

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