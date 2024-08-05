США та низка країн закликали Іран послабити "помсту": що відповіли у Тегерані

Сполучені Штати та низка інших країн закликали Іран пом'якшити реакцію на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії, але Тегеран відмовив у такому проханні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що Вашингтон звернувся до урядів європейських та інших країн-партнерів, передати Тегерану пропозицію про відмову від ескалації. Однак представники іранської влади заявили, що їм байдуже, якщо відповідь Ізраїлю спровокує масштабну війну.

Західні й арабські дипломати попередили, що серйозний обстріл Ізраїлю призведе до реакції у відповідь, а вияв стриманості дасть новому президенту Ірана шанси на поліпшення відносин із Заходом. Також у посланні зазначалося, що Білий дім тисне в цьому питанні й на Ізраїль.

3 серпня Тегеран відвідав міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді. Під час візиту він зазначив, що під час атаки, військові його країни, як і у квітні, знову будуть перехоплювати повітряні цілі, що летітимуть у напрямку Ізраїлю.

Тим часом в Ірані вже почали розслідувати смерть глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. Слідство намагається ідентифікувати всіх, хто "проявив недбалість або свідомо співпрацював з Ізраїлем". Політики у Тегерані кажуть, що останній напад виявив серйозні провали у розвідці іранських служб безпеки.