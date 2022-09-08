Блинкен назвал украинское контрнаступление эффективным

Госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев заявил, что текущее контрнаступление оказалось эффективным. США видят реальный прогресс на юге и "интересные события" на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Блинкен назвал успех контрнаступления "невероятной храбростью, стойкостью украинцев" и сказал, что США очень рады, что смогли поддержать усилия украинцев.

"По сути, я думаю, что причина этого успеха в том, что это ваша родина, а не Россия. И это очень просто", - сказал он.

Блинкен также сказал, что получил исчерпывающую информацию о контрнаступлении.

"Опять же, это очень рано, но мы видим четкий и реальный прогресс на местах, в частности в районе вокруг Херсона, а также некоторые интересные события на Донбассе, на востоке, но опять же, ранние дни", - сказал он.

Госсек отметил, что провел около двух часов с Зеленским и его командой, и назвал этот день "очень продуктивным и во многом значимым".

Кроме встреч с президентом и министром иностранных дел Дмитрием Кулебою, Блинкен посетил посольство США, осмотрел детскую больницу и побывал в Ирпене, где воочию увидел опустошение, вызванное российской оккупацией.

Кроме того, Блинкен сказал, что ему трудно представить, что так называемые фильтрационные операции России, через которые принудительно депортировали сотни тысяч украинцев, были бы возможными без указания президента России Владимира Путина.