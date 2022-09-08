Блінкен назвав український контрнаступ ефективним

Держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва заявив, що поточний контрнаступ виявився ефективним. США бачать реальний прогрес на півдні та "цікаві події" на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Блінкен назвав успіх контрнаступу "неймовірною хоробрістю, стійкістю українців" і сказав, що США дуже раді, що змогли підтримати зусилля українців.

"По суті, я думаю, що причина цього успіху в тому, що це ваша батьківщина, а не Росія. І це дуже просто", - сказав він.

Блінкен також сказав, що отримав вичерпну інформацію про контрнаступ.

"Знову ж таки, це дуже рано, але ми бачимо чіткий і реальний прогрес на місцях, зокрема в районі навколо Херсона, а також деякі цікаві події на Донбасі, на сході, але знову ж таки, ранні дні", - сказав він.

Держсек зазначив, що провів близько двох годин із Зеленським і його командою, та назвав цей день "дуже продуктивним і багато в чому значущим".

Окрім зустрічей із президентом та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, Блінкен відвідав посольство США, оглянув дитячу лікарню та побував в Ірпіні, де на власні очі побачив спустошення, спричинене російською окупацією.

Окрім того, Блінкен сказав, що йому важко уявити, що так звані фільтраційні операції Росії, через які примусово депортували сотні тисяч українців, були б можливими без вказівки президента Росії Володимира Путіна.