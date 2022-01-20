Блинкен назвал поездку в Украину продуктивной
Госсекретарь США Энтони Блинкен остался доволен своим визитом в Киев, назвав поездку продуктивной. Он также подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена в Twitter.
"Завершил продуктивную поездку в Киев, где подтвердил нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. США привержены укреплению отношений с Украиной, по мере того как работают над сдерживанием дальнейшей российской агрессии. Следующая остановка - Берлин", - написал он.
Напомним, в среду, 19 января, в Украину, с целью подтверждения поддержки со стороны США, прибыл государственный секретарь Энтони Блинкен. Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Подробности визита Блинкена в Украину - в материале РБК-Украина.