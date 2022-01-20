ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Блинкен назвал поездку в Украину продуктивной

Новина українською →
Украина, Четверг 20 января 2022 11:35
Блинкен назвал поездку в Украину продуктивной Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Госсекретарь США Энтони Блинкен остался доволен своим визитом в Киев, назвав поездку продуктивной. Он также подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена в Twitter.

"Завершил продуктивную поездку в Киев, где подтвердил нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. США привержены укреплению отношений с Украиной, по мере того как работают над сдерживанием дальнейшей российской агрессии. Следующая остановка - Берлин", - написал он.

Напомним, в среду, 19 января, в Украину, с целью подтверждения поддержки со стороны США, прибыл государственный секретарь Энтони Блинкен. Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Подробности визита Блинкена в Украину - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вторжение России в Украину
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом