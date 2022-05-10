Путин будет заставлять Лукашенко ударить по направлению Луцк - Львов, - Жданов

Во время встречи Владимир Путин будет давить на Александра Лукашенко, чтобы тот задействовал белорусские войска для нападения на Украину. Но этот план вряд ли будет реализован.

"Как я понимаю, скоро снова будет встреча Путина и Лукашенко. Но после 9 мая. Думаю, что Путин снова будет пытаться заставить Лукашенко, чтобы белорусская армия ударила по направлению Луцк - Львов", - сказал он.

В то же время эксперт напомнил, что Лукашенко отворачивался еще тогда, когда Путин был на вершине Олимпа - когда война только начиналась.

"А сегодня он тем более не вмешается, я считаю. Но Путин будет давить на него очень сильно", - добавил Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов в интервью РБК-Украина сказал, что по состоянию на сегодня российские войска сосредоточивают все свои основные силы на Мариуполе и Изюмском направлении. А все остальные - это отвлекающий маневр оккупантов, где они не имеют возможностей для наступления.