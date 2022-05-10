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Путин будет заставлять Лукашенко ударить по направлению Луцк - Львов, - Жданов

Новина українською →
Украина, Вторник 10 мая 2022 12:49
Путин будет заставлять Лукашенко ударить по направлению Луцк - Львов, - Жданов Фото: военный эксперт Олег Жданов (facebook.com)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Во время встречи Владимир Путин будет давить на Александра Лукашенко, чтобы тот задействовал белорусские войска для нападения на Украину. Но этот план вряд ли будет реализован.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Как я понимаю, скоро снова будет встреча Путина и Лукашенко. Но после 9 мая. Думаю, что Путин снова будет пытаться заставить Лукашенко, чтобы белорусская армия ударила по направлению Луцк - Львов", - сказал он.

В то же время эксперт напомнил, что Лукашенко отворачивался еще тогда, когда Путин был на вершине Олимпа - когда война только начиналась.

"А сегодня он тем более не вмешается, я считаю. Но Путин будет давить на него очень сильно", - добавил Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов в интервью РБК-Украина сказал, что по состоянию на сегодня российские войска сосредоточивают все свои основные силы на Мариуполе и Изюмском направлении. А все остальные - это отвлекающий маневр оккупантов, где они не имеют возможностей для наступления.

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