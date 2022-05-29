Блінкен назвав Лукашенка співучасником нападу Росії на Україну

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко є співучасником нападу Російської Федерації на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні Росії проти України. Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю РБК-Україна висловив думку про те, що президент Росії Володимир Путін змушуватиме Лукашенка вдарити у напрямку Луцьк - Львів.

Однак у Міністерстві внутрішніх справ оцінили таку ймовірність як дуже низьку.

З перших днів російського вторгнення Білорусь надає підтримку окупаційній армії. Зокрема, з її території завдавалися ракетні та авіаційні удари по українських об'єктах.

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