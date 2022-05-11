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В МВД оценили, решится ли Лукашенко ввести свою армию в Украину

Новина українською →
Киев, Среда 11 мая 2022 10:27
В МВД оценили, решится ли Лукашенко ввести свою армию в Украину Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Вероятность того, что лидер белорусского режима Александр Лукашенко может в ближайшее время приказать своей армии начать наземную операцию на территории Украины низкая. Хотя войска Беларуси все же стягиваются сейчас к нашим границам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

"Говорить о том, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины все же, пока это маловероятно", - сказал Денисенко.

В свою очередь он напомнил, что сейчас на Белорусском направлении их силы проводят учения и уточнил, вчера было достаточно много различных вбросов и информации о том, что на границы с Украиной едут "смерчи" и другие артиллерийские установки.

"В принципе хотелось бы сказать о том, что у Беларуси есть один - единственный полигон, на котором можно проводить подобные стрельбы и учения, и он находится относительно недалеко от украинской границы. И, к сожалению, из - за этого Украина должна концентрировать и оставлять достаточно большие свои силы на границе с Беларусью", - пояснил Денисенко.

Вместе с тем советник главы МВД обратил внимание, что ситуация пока в определенной степени напряженная.

Беларусь разворачивает войска у границы Украины

Напомним, в начале мая Беларусь объявила о проведении внезапной проверки сил реагирования Вооруженных сил, которые будут включать, в частности, переброску частей и подразделений в определенные районы.

После чего министерство обороны Беларуси заявило о старте второго этапа проверки сил реагирования армии. Однако из-за якобы "угрозы со стороны ВСУ" Минск развернет войска на границе с Украиной.

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