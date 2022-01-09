Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал два пути решения ситуации вокруг Украины. По его словам, это диалог для разрешения разногласий или конфронтация с серьезными последствиями для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.

"У Украины есть два пути: диалог и дипломатия для разрешения разногласий и предотвращения конфронтации", - написал госсекретарь.

В качестве второго пути решения ситуации Блинкен назвал конфронтацию, с серьезными последствиями для России, если она возобновит агрессию в отношении Украины.