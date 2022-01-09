UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Блинкен назвал два пути решения ситуации вокруг Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал два пути решения ситуации вокруг Украины. По его словам, это диалог для разрешения разногласий или конфронтация с серьезными последствиями для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.

"У Украины есть два пути: диалог и дипломатия для разрешения разногласий и предотвращения конфронтации", - написал госсекретарь.

В качестве второго пути решения ситуации Блинкен назвал конфронтацию, с серьезными последствиями для России, если она возобновит агрессию в отношении Украины.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность политического решения ситуации вокруг Украины.

Отметим, США начали подготовку санкций в случае вторжения России в Украину. Среди ограничений - запрет экспорт любых потребительских товаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаЭнтони Блинкен