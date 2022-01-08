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Санкции США против России ударят по всей потребительской электроники, - NYT

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Вашингтон, Суббота 08 января 2022 23:30
Санкции США против России ударят по всей потребительской электроники, - NYT Фото: Джейк Салливан (www.geopolitica.info)
Автор: Артур Родивилов

Минторг США начал подготовку к санкциям в случае вторжения России в Украину. Вашингтон может запретить экспорт любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Подобные санкции будут распространяться на телефоны, компьютеры, холодильники, посудомоечные машины и другую электронику, в том числе произведенную в Европе, Южной Корее и других зарубежных странах.

По данным NYT, месяц назад советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан создал межведомственную рабочую группу, отвечающую напрямую ему и изучающую возможные меры противодействия на случай нападения России в Украину.

В состав группы вошли представители Совета по национальной безопасности США, спецслужб страны, Минобороны, Госдепартаменты, Минторга, Минэнерго и Министерства национальной безопасности.

В числе других рассматриваемых санкций источники NYT отмечают:

  • меры против крупнейших российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы;
  • санкции на российские истребители, системы ПВО и противоспутниковой обороны и космические системы;
  • ограничения на инновационные технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления.

По данным издания, в минувшие недели Белый дом провел оценку санкций, наложенных в Москву во время президентства Барака Обамы в связи с оккупацией Крыма. По ее итогам был сделан вывод, что ограничения нанесли ущерб российской экономике, но не достигли ключевой стратегической цели - заставить российские власти покинуть Украину.

Говоря о планируемых ограничениях на импорт электроники, европейские чиновники сообщили NYT, что неясно, будут ли россияне в случае невозможности купить товары винить в этом президента России Владимира Путина, или же в этом обвинят США и их союзников.

Ранее стало известно, что США обсуждают возможность введения санкций против финансовой системы России. Кроме того, эмбарго может быть наложено на поставку американских оборонных технологий.

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