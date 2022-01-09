ru ua
Вс, 09 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Столтенберг допустил возможность политического решения ситуации вокруг Украины

Новина українською →
Брюссель, Воскресенье 09 января 2022 19:40
Столтенберг допустил возможность политического решения ситуации вокруг Украины Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность политического решения ситуации вокруг Украины. При этом он заявил, что в этом случае можно учесть и озабоченности России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Столтенберга газете Financial Times.

"Возможно вместе найти политическое решение (в ситуации вокруг Украины - ред.), и также учесть озабоченности России", - сказал генсек НАТО.

Он добавил, что риск конфликта между НАТО и Россией продолжает существовать. Столтенберг напомнил, что в случае агрессии против Украины отношения Москвы с Альянсом обострятся и ей грозят серьезные сдерживающие меры.

Напомним, США начали подготовку санкций в случае вторжения России в Украину. Среди ограничений - запрет экспорт любых потребительских товаров.

Отметим, США обсуждают возможность введения санкций против финансовой системы России.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Украина
NEWS
В Украине с января выросли налоги: для кого и на сколько
В Украине с января выросли налоги: для кого и на сколько
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане