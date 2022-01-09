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Блінкен назвав два шляхи вирішення ситуації навколо України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав два шляхи вирішення ситуації навколо України. За його словами, це діалог для вирішення розбіжностей або конфронтація з серйозними наслідками для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Блинкена.

"В України є два шляхи: діалог і дипломатія для вирішення розбіжностей і запобігання конфронтації", - написав держсекретар.

В якості другого шляху вирішення ситуації Блінкен назвав конфронтацію, з серйозними наслідками для Росії, якщо вона відновить агресію щодо України.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг допустив можливість політичного вирішення ситуації навколо України.

Відзначити, США почали підготовку санкцій у разі вторгнення Росії в Україну. Серед обмежень - заборона експорт будь-яких споживчих товарів.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаЕнтоні Блінкен