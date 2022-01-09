Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав два шляхи вирішення ситуації навколо України. За його словами, це діалог для вирішення розбіжностей або конфронтація з серйозними наслідками для Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Блинкена.
"В України є два шляхи: діалог і дипломатія для вирішення розбіжностей і запобігання конфронтації", - написав держсекретар.
В якості другого шляху вирішення ситуації Блінкен назвав конфронтацію, з серйозними наслідками для Росії, якщо вона відновить агресію щодо України.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг допустив можливість політичного вирішення ситуації навколо України.
Відзначити, США почали підготовку санкцій у разі вторгнення Росії в Україну. Серед обмежень - заборона експорт будь-яких споживчих товарів.