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Блинкен назвал два пути решения ситуации вокруг Украины

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Вашингтон, Воскресенье 09 января 2022 21:02
Блинкен назвал два пути решения ситуации вокруг Украины Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал два пути решения ситуации вокруг Украины. По его словам, это диалог для разрешения разногласий или конфронтация с серьезными последствиями для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.

"У Украины есть два пути: диалог и дипломатия для разрешения разногласий и предотвращения конфронтации", - написал госсекретарь.

В качестве второго пути решения ситуации Блинкен назвал конфронтацию, с серьезными последствиями для России, если она возобновит агрессию в отношении Украины.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность политического решения ситуации вокруг Украины.

Отметим, США начали подготовку санкций в случае вторжения России в Украину. Среди ограничений - запрет экспорт любых потребительских товаров.

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Соединенные Штаты Америки Украина Энтони Блинкен
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