UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Блинкен намерен обсудить с Лавровым реакцию РФ на ответ США по "гарантиям"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым реакцию Москвы на ответ Вашингтона по так называемым "гарантиям безопасности". По его словам, он ожидает увидеть готовность российской стороны к обсуждению дальнейших шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел Лавровым в предстоящие дни - после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги", - сказал Блинкен.

Напомним, сегодня США передали письменный ответ на "гарантии безопасности" России.

Отметим, НАТО планирует на этой неделе передать России свой письменный ответ на "гарантии безопасности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенЛавров