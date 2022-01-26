Блинкен намерен обсудить с Лавровым реакцию РФ на ответ США по "гарантиям"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым реакцию Москвы на ответ Вашингтона по так называемым "гарантиям безопасности". По его словам, он ожидает увидеть готовность российской стороны к обсуждению дальнейших шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел Лавровым в предстоящие дни - после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги", - сказал Блинкен.
Напомним, сегодня США передали письменный ответ на "гарантии безопасности" России.
Отметим, НАТО планирует на этой неделе передать России свой письменный ответ на "гарантии безопасности".