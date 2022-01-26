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Блінкен має намір обговорити з Лавровим реакцію РФ на відповідь США щодо "гарантій"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує обговорити з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим реакцію Москви на відповідь Вашингтона щодо так званих "гарантій безпеки". За його словами, він очікує побачити готовність російської сторони до обговорення подальших кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Я розраховую поговорити з Міністром закордонних справ Лавровим в майбутні дні - після того, як Москва прочитає папери і буде готова обговорювати наступні кроки", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, сьогодні США передали письмову відповідь на "гарантії безпеки" Росії.

Зазначимо, що НАТО планує цього тижня передати Росії свою письмову відповідь на "гарантії безпеки".

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