Блинкен накануне визита в Украину обсудил ее с Боррелем

Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил ее с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В частности, недавнее наращивание войск России возле украинских границ.
Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних связей.
Сообщается, что встреча прошла в кулуарах министерского саммита G7. Блинкен и Боррель обсудили наработку новой ядерной сделки с Ираном.
"Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Афганистане на фоне решения США о выводе войск, а также отношения с Китаем. Также сообщается, что дальнейшее обсуждение двусторонних отношений ожидается на саммите ЕС-США в Брюсселе, который пройдет в июне.
Напомним, ранее Блинкен заявлял, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы наладить стабильные отношения с Россией. И готова пойти на это, если Москва будет придерживаться такого же курса.
Отметим, согласно плану визита Блинкена в Украину, он проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими представителями власти.