Блінкен напередодні візиту до України обговорив її з Боррелем

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні візиту до України обговорив її з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Зокрема, нещодавнє нарощування військ Росії біля українських кордонів.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.
Повідомляється, що зустріч пройшла в кулуарах міністерського саміту G7. Блінкен і Боррель обговорили напрацювання нової ядерної угоди з Іраном.
"Вони також обговорили відносини з Росією в світлі недавнього нарощування російської військової потужності в незаконно анексованому Криму і на кордоні з Україною, здоров'я Олексія Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС і санкції проти громадян ЄС", - йдеться в повідомленні.
Крім того, сторони обговорили ситуацію в Афганістані на тлі рішення США про виведення військ, а також відносини з Китаєм. Також повідомляється, що подальше обговорення двосторонніх відносин очікується на саміті ЄС-США в Брюсселі, який пройде в червні.
Нагадаємо, раніше Блінкен заявляв, що адміністрація президента США Джо Байдена хотіла б налагодити стабільні відносини з Росією. І готова піти на це, якщо Москва буде дотримуватися такого ж курсу.
Зазначимо, згідно з плану візиту Блінкена до України, він проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими представниками влади.