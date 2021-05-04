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Блінкен напередодні візиту до України обговорив її з Боррелем

Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні візиту до України обговорив її з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Зокрема, нещодавнє нарощування військ Росії біля українських кордонів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Повідомляється, що зустріч пройшла в кулуарах міністерського саміту G7. Блінкен і Боррель обговорили напрацювання нової ядерної угоди з Іраном.

"Вони також обговорили відносини з Росією в світлі недавнього нарощування російської військової потужності в незаконно анексованому Криму і на кордоні з Україною, здоров'я Олексія Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС і санкції проти громадян ЄС", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили ситуацію в Афганістані на тлі рішення США про виведення військ, а також відносини з Китаєм. Також повідомляється, що подальше обговорення двосторонніх відносин очікується на саміті ЄС-США в Брюсселі, який пройде в червні.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявляв, що адміністрація президента США Джо Байдена хотіла б налагодити стабільні відносини з Росією. І готова піти на це, якщо Москва буде дотримуватися такого ж курсу.

Зазначимо, згідно з плану візиту Блінкена до України, він проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими представниками влади.

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