UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Блінкен може зустрітись з головою МЗС Китаю на Мюнхенській конференції, - Bloomberg

Фото: держсекретар США Етоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Держсекретар США Ентоні Блінкен розглядає можливість зустрічі із главою МЗС Китаю Ван І.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Можливо, це відбудеться цього тижня на Мюнхенській безпековій конференції.

Bloomberg зазначає, що зустріч може відбутись за умови згоди обох сторін.

Високопосадовець адміністрації, якого запитали про можливість зустрічі Блінкена і глави МЗС Китаю, сказав, що США постійно оцінюють свої варіанти дипломатії, але їм нема чого оголосити.

Рада національної безпеки та Держдепартамент США відмовилися від коментарів Bloomberg, як і посольство Китаю.

Нагадаємо, що головний китайський дипломат Ван І збирається відвідати декілька європейських країн та Росію. Візит відбудеться цього місяця.

Нещодавно Блінкен переніс свій візит до Китаю. Причиною цього є інцидент із китайською повітряною кулею, яку виявили в американському повітряному просторі.

У МЗС Китаю відповіли на рішення держсекретаря США Ентоні Блінкена відкласти свій візит до Пекіна після скандалу з китайськими кулями-шпигунами. Там назвали такий крок "суто внутрішньою справою американської сторони."

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайГоссекретарьМюнхенская конференция по безопасности