Блинкен может встретиться с главой МИД Китая на Мюнхенской конференции, - Bloomberg

Госсекретарь США Энтони Блинкэн рассматривает возможность встречи с главой МИД Китая Ван И.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Совет национальной безопасности и Госдепартамент США отказались от комментариев Bloomberg, как и посольство Китая.

Высокопоставленное должностное лицо администрации, которого спросили о возможности встречи Блинкена и главы МИД Китая, сказал, что США постоянно оценивают свои варианты дипломатии, но им нечего объявить.

Bloomberg отмечает, что встреча может состояться при согласии обеих сторон.

Возможно, это произойдет на этой неделе на Мюнхенской конференции безопасности.

Напомним, что главный китайский дипломат Ван И собирается посетить несколько европейских стран и Россию. Визит состоится в этом месяце.

Недавно Блинкен перенес свой визит в Китай. Причиной этого является инцидент с китайским воздушным шаром, который был обнаружен в американском воздушном пространстве.

В МИД Китая ответили на решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить свой визит в Пекин после скандала с китайскими пулями-шпионами. Там назвали такой шаг "чисто внутренним делом американской стороны."

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