Блинкен - Лаврову: отведите войска от Украины, если не собираетесь вторгаться
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в телефонной беседе министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что нужно отвести российские войска от границы с Украиной, если Москва не собирается вторгаться. Глава Госдепа также добавил, что после этого можно начать серьезное обсуждение европейской безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщил агентству высокопоставленный чиновник Госдепартамента, телефонный разговор Блинкена и Лаврова продолжался около получаса. Беседа была профессиональной и довольно откровенной. Однако она не привела к прорыву в ситуации вокруг Украины.
По словам собеседника издания, США продолжают слышать заверения со стороны России об отсутствии планов нападения на Украину. Однако на практике все выглядит иначе. Москва продолжает наращивать войска и тяжелые вооружения на украинско-российской границе.
"Если президент (России Владимир - ред.) Путин действительно не намерен воевать или менять режим (в Украине - ред.), то пришло время вывести войска и тяжелое вооружение и начать серьезное обсуждение", - сказал Блинкен министру иностранных дел Лаврову, утверждает источник издания.
По его словам, диалог после отвода российских войск от границы Украины может укрепить коллективную европейскую безопасность.
Напомним, Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым 1 февраля. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, в ходе беседы госсекретарь заявил о готовности продолжить переговоры по так называемым "гарантиям безопасности".
Отметим, США надеются, что Россия вернется к переговорам после ответа по "гарантиям безопасности".