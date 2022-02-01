Блинкен - Лаврову: отведите войска от Украины, если не собираетесь вторгаться

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в телефонной беседе министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что нужно отвести российские войска от границы с Украиной, если Москва не собирается вторгаться. Глава Госдепа также добавил, что после этого можно начать серьезное обсуждение европейской безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщил агентству высокопоставленный чиновник Госдепартамента, телефонный разговор Блинкена и Лаврова продолжался около получаса. Беседа была профессиональной и довольно откровенной. Однако она не привела к прорыву в ситуации вокруг Украины.

По словам собеседника издания, США продолжают слышать заверения со стороны России об отсутствии планов нападения на Украину. Однако на практике все выглядит иначе. Москва продолжает наращивать войска и тяжелые вооружения на украинско-российской границе.

"Если президент (России Владимир - ред.) Путин действительно не намерен воевать или менять режим (в Украине - ред.), то пришло время вывести войска и тяжелое вооружение и начать серьезное обсуждение", - сказал Блинкен министру иностранных дел Лаврову, утверждает источник издания.

По его словам, диалог после отвода российских войск от границы Украины может укрепить коллективную европейскую безопасность.