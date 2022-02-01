Блінкен-Лаврову: відведіть війська від України, якщо не збираєтеся вторгатися
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у телефонній бесіді міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що потрібно відвести російські війська від кордону з Україною, якщо Москва не збирається вторгатися. Глава Держдепу також додав, що після цього можна почати серйозне обговорення європейської безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомив агентству Високопоставлений чиновник Держдепартаменту, телефонна розмова Блінкена і Лаврова тривала близько пів години. Бесіда була професійною і досить відвертою. Однак вона не призвела до прориву в ситуації навколо України.
За словами співрозмовника видання, США продовжують чути запевнення з боку Росії про відсутність планів нападу на Україну. Однак на практиці все виглядає інакше. Москва продовжує нарощувати війська і важкі озброєння на українсько-російському кордоні.
"Якщо президент (Росії Володимир - ред.) Путін дійсно не має наміру воювати або змінювати режим (в Україні - ред.), то прийшов час вивести війська і важке озброєння і почати серйозне обговорення", - сказав Блінкен міністру закордонних справ Лаврову, стверджує джерело видання.
За його словами, діалог після відведення російських військ від кордону України може зміцнити колективну європейську безпеку.
Нагадавши, Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим 1 лютого. Як повідомила пресслужба Держдепартаменту, в ході бесіди держсекретар заявив про готовність продовжити переговори щодо так званих "гарантій безпеки".
Зазначимо, США сподіваються, що Росія повернеться до переговорів після відповіді щодо " гарантій безпеки".