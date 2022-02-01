Блінкен-Лаврову: відведіть війська від України, якщо не збираєтеся вторгатися

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у телефонній бесіді міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що потрібно відвести російські війська від кордону з Україною, якщо Москва не збирається вторгатися. Глава Держдепу також додав, що після цього можна почати серйозне обговорення європейської безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомив агентству Високопоставлений чиновник Держдепартаменту, телефонна розмова Блінкена і Лаврова тривала близько пів години. Бесіда була професійною і досить відвертою. Однак вона не призвела до прориву в ситуації навколо України.

За словами співрозмовника видання, США продовжують чути запевнення з боку Росії про відсутність планів нападу на Україну. Однак на практиці все виглядає інакше. Москва продовжує нарощувати війська і важкі озброєння на українсько-російському кордоні.

"Якщо президент (Росії Володимир - ред.) Путін дійсно не має наміру воювати або змінювати режим (в Україні - ред.), то прийшов час вивести війська і важке озброєння і почати серйозне обговорення", - сказав Блінкен міністру закордонних справ Лаврову, стверджує джерело видання.

За його словами, діалог після відведення російських військ від кордону України може зміцнити колективну європейську безпеку.