Блинкен поговорил с Лавровым. Заявил о готовности дальше обсуждать "гарантии"

Во вторник, 1 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы Блинкен заявил о готовности продолжить переговоры по "гарантиям безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США .

"Сергей Лавров проинформировал о письменном ответе США на предложения России по безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и совместно с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности", - говорится в сообщении.

При этом Блинкен призвал Россию к немедленной деэскалации и отводу войск и техники от границ Украины. Он также подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет иметь быстрые и серьезные последствия, и призвал Россию идти по дипломатический путь.

В то же время госсекретарь США подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы.