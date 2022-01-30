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Блинкен и Лавров могут провести переговоры. В Госдепе назвали возможные сроки

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Вашингтон, Воскресенье 30 января 2022 19:29
Блинкен и Лавров могут провести переговоры. В Госдепе назвали возможные сроки Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут провести новые переговоры. Вполне вероятно, что они состоятся на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, проведут переговоры на следующей неделе", - сказала Нуланд в эфире телеканала CBS.

Представитель Госдепа отметила, что США видят признаки, которые свидетельствуют о заинтересованности России в обсуждении американского ответа на российские требования по так называемым "гарантиям безопасности".

"Мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям", - добавила Нуланд, напомнив о том, что США и НАТО отправили Москве свои письменные ответы на ее требования по "безопасности".

Напомним, ранее Блинкен заявил, что США ожидают ответ России на свои предложения в ближайшее время.

Отметим, США надеются, что Россия вернется к переговорам после ответа по "гарантиям безопасности".

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Лавров
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