Блинкен и Лавров могут провести переговоры. В Госдепе назвали возможные сроки

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут провести новые переговоры. Вполне вероятно, что они состоятся на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд .

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, проведут переговоры на следующей неделе", - сказала Нуланд в эфире телеканала CBS.

Представитель Госдепа отметила, что США видят признаки, которые свидетельствуют о заинтересованности России в обсуждении американского ответа на российские требования по так называемым "гарантиям безопасности".

"Мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям", - добавила Нуланд, напомнив о том, что США и НАТО отправили Москве свои письменные ответы на ее требования по "безопасности".