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Блінкен і Лавров можуть провести переговори. У Держдепі назвали можливі терміни

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Вашингтон, Неділя 30 січня 2022 19:29
Блінкен і Лавров можуть провести переговори. У Держдепі назвали можливі терміни Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Росії Сергій Лавров (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров можуть провести нові переговори. Цілком ймовірно, що вони відбудуться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника держсекретаря США Вікторію Нуланд.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров, ймовірно, проведуть переговори наступного тижня", - сказала Нуланд в ефірі телеканалу CBS.

Представник Держдепу зазначила, що США бачать ознаки, які свідчать про зацікавленість Росії в обговоренні американської відповіді на російські вимоги щодо так званих "гарантій безпеки".

"Ми побачили деякі ознаки того, що Росія зацікавлена в контактах за цими пропозиціями", - додала Нуланд, нагадавши про те, що США і НАТО відправили Москві свої письмові відповіді на її вимоги щодо "безпеки".

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що США очікують відповідь Росії на свої пропозиції найближчим часом.

Зазначимо, США сподіваються, що Росія повернеться до переговорів після відповіді щодо "гарантій безпеки".

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен Лавров
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