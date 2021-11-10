Блинкен и Кулеба обсудят действия войск РФ на границе с Украиной

Отвечая на вопрос журналиста о том, отнеслись ли всерьез в Кремле к предупреждениям директора ЦРУ Уильяма Бернса по поводу наращивании российских сил на границе с Украиной во время его визита в Москву, Прайс напомнил, что Госдепартамент уже выразил озабоченность действиями России на прошлой неделе и "очень внимательно следит за ситуацией, продолжая консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу".

Представитель Госдепартамента добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе завтрашнего стратегического диалога между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который в среду посетит Вашингтон.

Кроме того, по словам Прайса, действия Москвы обсуждались в ходе личных консультаций, проведенных президентом Джо Байденом и госсекретарем Блинкеном с украинским президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе в Глазго, а также во время визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву.

"Как мы уже ясно заявляли в прошлом, какие бы то ни было агрессивные или ведущие к обострению ситуации действия России вызывают у Соединенных Штатов большую озабоченность, и поэтому мы продолжим поддерживать деэскалацию ситуации в регионе и дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины. Президент Байден и госсекретарь Блинкен ясно дали понять это президенту Зеленскому во время их встречи в кулуарах 26-й климатической конференции ООН", - заявил он.

По словам Неда Прайса, и президент, и госсекретарь в разговоре с Зеленским заверили его в "непоколебимости нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем Киев и осуждаем российскую агрессию против Украины во всех формах. У нас будет возможность сделать это снова лично завтра в ходе этого стратегического диалога", - добавил Нед Прайс.