Наращивания сил нет. В Генштабе объяснили перемещение войск России у границы Украины

Наращивание российских войск на границе Украины разведка не отмечает. Зафиксированные перемещения военных России связаны с окончанием учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Генштаба Сергея Шапталы в передаче "Свобода слова Савика Шустера".

"Когда мы получили информацию из СМИ, мы спросили свои средства разведки. Когда нам предоставили данные, мы оценили ситуацию. Никакого наращивания войск на государственной границе с Украиной не было и нет. Ситуация вокруг нашего государства контролируемая, никакого наращивания усилий со стороны РФ нет", - сказал Шаптала.

Он пояснил, что перемещение российских войск у границ Украины является следствием военных учений, которые Россия проводила накануне.

"Перемещение техники не может по окончании учений завершиться в течение одних-двух суток. Идет возвращение войск в пункты постоянной дислокации. То, что сказали, что пошли ближе к границе, наоборот - они пошли вглубь своей территории", - пояснил начальник Генштаба.

Напомним, по данным украинской разведки на начало ноября возле границ Украины на оккупированных территориях находилось около 90 тысяч российских военных.

Отметим, после публикации Washington Post о наращивании российских войск у границ Украины - Министерство обороны опровергло эту информацию.

В новом выпуске"свободы слова Савика Шустера" 5 ноября эксперты обсуждают важные вопросы. В частности: правильно ли Украина ведет войну с Россией, что сегодня происходит на востоке Украины, и ждать ли на военное обострение? Также Сергей Шаптала, Арсен Аваков, Петр Порошенко и другие выскажут свое мнение относительно того, стоит ли Украине вступать в НАТО.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Евгений Комаровский возмутился тем, чего хотят от украинских врачей во время пандемии и рассказал, почему врачи уезжают из страны.



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