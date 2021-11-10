Блінкен і Кулеба обговорять дії військ РФ на кордоні з Україною

Держсекретар Ентоні Блінкен збирається обговорити повідомлення про нове нарощування російської військової потужності біля кордонів з Україною зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Переговори відбудуться в середу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу пресслужба Держдепартаменту Неда Прайса.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи поставилися серйозно в Кремлі до попереджень директора ЦРУ Вільяма Бернса з приводу нарощування російських сил на кордоні з Україною під час його візиту до Москви, Прайс нагадав, що Держдепартамент вже висловив заклопотаність діями Росії минулого тижня і "дуже уважно стежить за ситуацією, продовжуючи консультації з нашими союзниками і партнерами з цього питання".
Представник Держдепартаменту додав, що це питання буде обговорюватися в ході завтрашнього стратегічного діалогу між держсекретарем Ентоні Блінкеном і главою МЗС України Дмитром Кулебою, який в середу відвідає Вашингтон.
Крім того, за словами Прайса, дії Москви обговорювалися в ході особистих консультацій, проведених президентом Джо Байденом і держсекретарем Блінкеном з українським президентом Володимиром Зеленським минулого тижня в Глазго, а також під час візиту директора ЦРУ Вільяма Бернса в Москву.
"Як ми вже ясно заявляли в минулому, які б то не було агресивні або дії, що ведуть до загострення ситуації, викликають у Сполучених Штатів велику заклопотаність, і тому ми продовжимо підтримувати деескалацію ситуації в регіоні і дипломатичне вирішення конфлікту на сході України. Президент Байден і держсекретар Блінкен ясно дали зрозуміти це президенту Зеленському під час їх зустрічі в кулуарах 26-ї кліматичної конференції ООН", - заявив він.
За словами Неда Прайса, і президент, і держсекретар у розмові із Зеленським запевнили його в "непохитності нашої підтримки суверенітету і територіальної цілісності України".
"Ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо Київ і засуджуємо російську агресію проти України в усіх формах. У нас буде можливість зробити це знову особисто завтра в ході цього стратегічного діалогу", - додав Нед Прайс.
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ пояснили, чому Росія знову переміщує свої війська поблизу кордону України. Водночас військові запевняють, що нарощування російської військової присутності немає.
Як відомо, вперше інформація про нові війська біля українського кордону з'явилася в американській газеті Washington Post, однак у Міноборони відразу ж її спростували.
Більше можете прочитати в матеріалі РБК-Україна -"Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах".