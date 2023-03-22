UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Блінкен: країни Європи мають заарештувати Путіна та передати до суду, якщо він туди приїде

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Будь-яка європейська - підписання Римського статуту, має заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він відвідає її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку приводить CNN.

"Я думаю, що будь-хто, хто є стороною в суді та має зобов'язання, повинен виконувати їх", - заявив Блінкен.

Держсекретар не став говорити, чи передають влада США президента Росії Міжнародному кримінальному суду, якщо він приїде до цієї країни. Він зазначив, що США не є стороною у суді.

"Я не думаю, що він має якісь плани приїхати сюди найближчим часом", - додав Блінкен.

CNN повідомляє, що Путін останніми роками практично не виїздив за межі РФ, а до США він не їздив з 2015 року.

Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через звинувачення у депортації українців.

Південна Африканська Республіка знає про свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд у п'ятницю.

Якщо російський диктатор Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на загрожувати арешт через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиГаагаМеждународный уголовный судВійна в Україні