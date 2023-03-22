Блинкен: страны Европы должны арестовать Путина и передать в суд, если он приедет туда

"Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательство, должен выполнять их", - заявил Блинкен.

Госсекретарь не стал говорить, передают ли власти США президенту России Международному уголовному суду, если он приедет в эту страну. Он отметил, что США не являются стороной в суде.

"Я не думаю, что у него есть какие-то планы приехать сюда в ближайшее время", - добавил Блинкен.

CNN сообщает, что Путин в последние годы практически не выезжал за пределы РФ, а в США он не ездил с 2015 года.