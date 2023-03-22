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Блінкен: країни Європи мають заарештувати Путіна та передати до суду, якщо він туди приїде

Новость на русском →
Середа 22 березня 2023 19:44
Блінкен: країни Європи мають заарештувати Путіна та передати до суду, якщо він туди приїде Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Будь-яка європейська - підписання Римського статуту, має заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він відвідає її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку приводить CNN.

"Я думаю, що будь-хто, хто є стороною в суді та має зобов'язання, повинен виконувати їх", - заявив Блінкен.

Держсекретар не став говорити, чи передають влада США президента Росії Міжнародному кримінальному суду, якщо він приїде до цієї країни. Він зазначив, що США не є стороною у суді.

"Я не думаю, що він має якісь плани приїхати сюди найближчим часом", - додав Блінкен.

CNN повідомляє, що Путін останніми роками практично не виїздив за межі РФ, а до США він не їздив з 2015 року.

Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через звинувачення у депортації українців.

Південна Африканська Республіка знає про свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд у п'ятницю.

Якщо російський диктатор Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на загрожувати арешт через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

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