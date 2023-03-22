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Блинкен: страны Европы должны арестовать Путина и передать в суд, если он приедет туда

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Среда 22 марта 2023 19:44
Блинкен: страны Европы должны арестовать Путина и передать в суд, если он приедет туда Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Любое европейское - подписание Римского устава, должно арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он посетит ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит CNN.

"Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательство, должен выполнять их", - заявил Блинкен.

Госсекретарь не стал говорить, передают ли власти США президенту России Международному уголовному суду, если он приедет в эту страну. Он отметил, что США не являются стороной в суде.

"Я не думаю, что у него есть какие-то планы приехать сюда в ближайшее время", - добавил Блинкен.

CNN сообщает, что Путин в последние годы практически не выезжал за пределы РФ, а в США он не ездил с 2015 года.

Недавно Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

Южная Африканская Республика знает о своих юридических обязательствах по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд в пятницу.

Если российский диктатор Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грозящий арест из-за ордера, выданного Международным уголовным судом.

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