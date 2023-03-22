Блинкен: страны Европы должны арестовать Путина и передать в суд, если он приедет туда
Любое европейское - подписание Римского устава, должно арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он посетит ее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит CNN.
"Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательство, должен выполнять их", - заявил Блинкен.
Госсекретарь не стал говорить, передают ли власти США президенту России Международному уголовному суду, если он приедет в эту страну. Он отметил, что США не являются стороной в суде.
"Я не думаю, что у него есть какие-то планы приехать сюда в ближайшее время", - добавил Блинкен.
CNN сообщает, что Путин в последние годы практически не выезжал за пределы РФ, а в США он не ездил с 2015 года.
Недавно Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.
Южная Африканская Республика знает о своих юридических обязательствах по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд в пятницу.
Если российский диктатор Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грозящий арест из-за ордера, выданного Международным уголовным судом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.