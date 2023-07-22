Блінкен про контрнаступ: коли ЗСУ розгорнуть всі сили - це призведе до змін на фронті

Ще занадто рано судити про успіхи контрнаступу Збройних сил України. Однак коли українські військові розгорнуться - це призведе до змін на фронті.

"Ми з самого початку говорили, що це буде важко. Ви, мабуть, чули, і багато людей говорило про те, що росіяни підготували серйозні і укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них", - заявив він.

На думку Блінкена, українці, які вже звільнили половину територій, які від початку війни захопили росіяни, "мають уже все для успіху", бо вони "борються за свою землю, за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу".

"І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін", - заявив держсекретар США.

Наступ ЗСУ

ЗСУ ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

При цьому в Раді національної безпеки Сполучених Штатів зазначали, що російські окупанти протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

Загалом у Міноборони заявили, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

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