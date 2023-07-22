ua ru
Сб, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен о контрнаступлении: когда ВСУ развернут все силы - это приведет к изменениям на фронте

Новина українською →
Суббота 22 июля 2023 16:58
Блинкен о контрнаступлении: когда ВСУ развернут все силы - это приведет к изменениям на фронте Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Еще слишком рано судить об успехах контрнаступления Вооруженных сил Украины. Однако когда украинские военные развернутся - это приведет к изменениям на фронте.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на форуме Aspen Security Forum, сообщает РБК-Украина.

"Мы с самого начала говорили, что это будет трудно. Вы, наверное, слышали, и многие люди говорили о том, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", - заявил он.

По мнению Блинкена, украинцы, которые уже освободили половину территорий, которые с начала войны захватили россияне, "имеют уже все для успеха", потому что они "борются за свою землю, за свою страну, за свое будущее, за свою свободу".

"И когда они развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", - заявил госсекретарь США.

Наступление ВСУ

ВСУ ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов отмечали, что российские оккупанты в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

В целом в Минобороны заявили, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Выезд из Украины под запретом. Что ждет мужчин за незаконное пересечение границы
Выезд из Украины под запретом. Что ждет мужчин за незаконное пересечение границы
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста