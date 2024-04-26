Блінкен у Китаї: Глава МЗС КНР попередив США про "негативні фактори" у відносинах

Очільник китайського Міністерства закордонних справ Ван І попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена, який перебуває в Китаї з офіційним візитом, про зростання проблем між найбільшими економіками світу, оскільки США погрожують Пекіну санкціями за підтримку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Відносини між Китаєм і США починають стабілізуватися. Але водночас негативні фактори у відносинах все ще наростають", - сказав Ван І на спільній з Блінкеном пресконференції.
Держсекретар наголосив на необхідності діалогу, назвавши двосторонні відносини з Китаєм "найважливішими".
"Я з нетерпінням чекаю, щоб у цих дискусіях було дуже чітко, дуже прямо сказано щодо сфер, у яких ми маємо розбіжності, і про позицію Сполучених Штатів", — сказав він.
Перед зустріччю з Ван І Блінкен у Шанхаї відвідав баскетбольний матч і виступив перед американськими та китайськими студентами в місцевому кампусі Нью-Йоркського університету.
Очікується, що Блінкен також зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, проте офіційно жодна сторона ще не підтвердила такі переговори.
США критикують Китай за підтримку військово-промислового комплексу Росії для забезпечення її війни проти України.
В американських ЗМІ з'явилася інформація, що США розробляють санкції, які мають відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи. У Вашингтоні розраховують, що це завадить підтримці Пекіном російського військового виробництва. Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати попередньо обговорили санкції проти банків, але поки що не мають плану щодо реалізації таких заходів.
Днями президент США Джо Байден підписав закон про можливу заборону в США розробленої китайською компанією ByteDance соціальної мережі TikTok.
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