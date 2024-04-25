Китай, допомагаючи РФ у війні, більше не може говорити про свою нейтральність, - постпред США
Китай допомагає Росії в досягненні військових цілей в Україні, продовжуючи продавати Москві такі товари, як безпілотні технології та порохові інгредієнти.
Про це заявила постпред США в НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"КНР не може стверджувати, що вона повністю нейтральна в цій справі, і вона фактично вибирає сторону. Я думаю, коли Китай намагається зобразити себе нейтральною стороною, коли йдеться про цю війну, ми на це не купимося", - заявила вона.
За її словами, Сполучені Штати "все частіше бачать матеріальну підтримку" Росії з боку Китаю. Зокрема, це обладнання - яке може мати як цивільне, так і військове призначення - зіграло вирішальну роль у досягненні Москвою деяких цілей щодо України.
"Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або матеріальну підтримку, Росія опинилася б у зовсім іншій ситуації і їй було б важко здійснити деякі з цих актів агресії", - сказала Сміт.
Вона розповіла про те, яку допомогу Пекін надає Москві, включно з "верстатами, мікроелектронікою, технологіями БПЛА і нітроцелюлозою, яка використовується як паливо".
За словами Сміта, поки що немає доказів того, що Китай надає "летальну підтримку" Росії, але Китай надсилає обладнання і технології, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, і це допомагає забезпечувати війська російського диктатора Володимира Путіна.
"У багатьох випадках ми бачимо потік компонентів подвійного призначення, які, по суті, дозволяють Росії вести цю неспровоковану агресивну війну в Україні", - сказала вона.
Допомога Китаю Росії
З перших днів війни в Україні Китай зайняв неоднозначну позицію. Пекін не став прямо засуджувати Росію та не ввів проти неї санкції.
Навпаки, Китай скористався ситуацією, коли Росії закрилися західні ринки, збільшивши співробітництво.
Прямих постачань зброї Росія з Китаю не отримує, але у 2023 році, за даними Associated Press, близько 90% російської мікроелектроніки було імпортовано з КНР.
США стурбовані цією підтримкою. Заступник спікера Держдепу США Ведант Патель заявив, що Вашингтон готовий вжити нових заходів проти Китаю через його допомогу російській оборонній промисловості.
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