США готують санкції проти китайських банків за допомогу Росії у війні, - WSJ

США розробляють санкції, що відріжуть деякі китайські банки від світової фінансової системи. У Вашингтоні сподіваються, що це призупинить фінансову підтримку Пекіном російського військового виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як зазначає видання, Китай прислухався до попереджень Заходу не відправляти зброю до Росії від самого початку війни, але після минулорічної поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна китайський експорт до Росії комерційних товарів, які також мають військове застосування, різко зріс.

Оскільки Китай тепер є основним постачальником схем, деталей літаків, машин та верстатів, офіційні особи США кажуть, що допомога Пекіна дозволила Москві відновити свій військово-промисловий потенціал.

Блінкен відвідує Китай цього тижня, і питання полягає в тому, чи ця потужна фінансова загроза може вплинути на китайсько-російську торгівлю.

Минулого тижня Блінкен розкритикував підтримку Китаєм російської військової промисловості, заявивши, що Пекін зробив основний внесок у війну Москви проти України, постачаючи критично важливі компоненти для озброєнь, пише видання.

В останні тижні офіційні особи США посилили тиск на Китай, попереджаючи, що Вашингтон готовий вжити заходів проти китайських фінансових установ, які сприяють торгівлі товарами, що мають як комерційне, так і військове застосування.