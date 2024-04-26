Блинкен в Китае: Глава МИД КНР предупредил США о "негативных факторах" в отношениях

"Отношения между Китаем и США начинают стабилизироваться. Но в то же время негативные факторы в отношениях все еще нарастают", - сказал Ван И на совместной с Блинкеном пресс-конференции.

Госсекретарь подчеркнул необходимость диалога, назвав двусторонние отношения с Китаем "важнейшими".

"Я с нетерпением жду, чтобы в этих дискуссиях было очень четко, очень прямо сказано о сферах, в которых мы имеем разногласия, и о позиции Соединенных Штатов", — сказал он.

Перед встречей с Ван И Блинкен в Шанхае посетил баскетбольный матч и выступил перед американскими и китайскими студентами в местном кампусе Нью-Йоркского университета.

Ожидается, что Блинкен также встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, однако официально ни одна из сторон еще не подтвердила такие переговоры.

Проблемы в отношениях США и Китая