Блінкен у Китаї: Глава МЗС КНР попередив США про "негативні фактори" у відносинах

Очільник китайського Міністерства закордонних справ Ван І попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена, який перебуває в Китаї з офіційним візитом, про зростання проблем між найбільшими економіками світу, оскільки США погрожують Пекіну санкціями за підтримку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Відносини між Китаєм і США починають стабілізуватися. Але водночас негативні фактори у відносинах все ще наростають", - сказав Ван І на спільній з Блінкеном пресконференції.

Держсекретар наголосив на необхідності діалогу, назвавши двосторонні відносини з Китаєм "найважливішими".

"Я з нетерпінням чекаю, щоб у цих дискусіях було дуже чітко, дуже прямо сказано щодо сфер, у яких ми маємо розбіжності, і про позицію Сполучених Штатів", — сказав він.

Перед зустріччю з Ван І Блінкен у Шанхаї відвідав баскетбольний матч і виступив перед американськими та китайськими студентами в місцевому кампусі Нью-Йоркського університету.

Очікується, що Блінкен також зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, проте офіційно жодна сторона ще не підтвердила такі переговори.

Проблеми у стосунках США і Китаю