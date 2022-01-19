Блинкен о кандидате на должность посла США в Украине: появится в ближайшее время

В ближайшее время может появиться кандидат на должность посла США в Украине. Ожидается, что это будет хорошо известный в дипломатических кругах человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг госсекретаря США Энтони Блинкена по итогам переговоров с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Насчет посла. Когда кандидатура посла будет выдвинута, то этот человек будет очень хорошо мне известен. Я предполагаю, что в ближайшее время будет выдвинута кандидатура на посла", - отметил он.

Напомним, ранее издание Politico писало, что Белый дом до сих пор не нашел подходящего кандидата на должность посла США в Украине.

До этого сообщалось, что одним из кандидатов на эту должность является Бриджит Бринк, которая занимает пост американского посла в Словакии.

Отметим, должность посла в Украине остается вакантной с мая 2019 года, когда Белый дом отозвал Мари Йованович после того, как тогдашний президент США Дональд Трамп обвинил ее в нелояльности. На сегодня интересы Вашингтона представляет временно поверенная в делах США Кристина Квин.