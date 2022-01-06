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У Байдена объяснили задержку с выбором нового посла в Украине

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Вашингтон, Четверг 06 января 2022 05:01
У Байдена объяснили задержку с выбором нового посла в Украине Фото: у Байдена объяснили задержку с выбором нового посла в Украине (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Белый дом пока не нашел подходящего кандидата на должность посла США в Украине. Команда Джо Байдена с осторожностью подходит к этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Джо Байден занимает пост президента США уже почти год. За это время он успел выдвинуть претендентов на должности руководителей американских дипмиссий в ряде стран, но не в Украине.

"Даже некоторые из самых сфокусированных на Украине законодателей не в курсе относительно возможной кандидатуры, это признак того, что "правильный человек" еще не найден", - говорится в статье.

"Это необъяснимо", - заявил изданию бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор.

По его словам, представители администрации, с которыми он поддерживает контакт, не могут ответить на вопрос, почему кандидат на пост посла в Киеве до сих пор не объявлен.

"Я совсем недавно спрашивал - в понедельник", - отметил Тейлор.

Сентатор-демократ Джинн Шейхин заявила, что США должны как можно скорее назначить посла в Киеве, чтобы поддержать Украину в критический момент перед угрозой РФ.

Как поясняет Politico, чаще всего в качестве возможного претендента на должность посла США в Украине называют кадрового дипломата Бриджит Бринк, которая в настоящий момент является американским послом в Словакии. Реже упоминается посол США в Греции Джеффри Пайетт.

Он уже возглавлял дипмиссию США в Киеве в 2013-2016 годах. В свою очередь другой бывший посол в Киеве Стивен Пайфер заявил изданию, что Кристина Квин, которая в настоящий момент является временным поверенным в делах США на Украине, "превосходно выполняет свою работу".

"Почему бы не назначить ее?" - задался вопросом Пайфер.

Ранее стало известно, что США не планируют назначать специального представителя от Госдепа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

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