Блінкен про кандидата на посаду посла США в Україні: з'явиться найближчим часом

Найближчим часом може з'явитися кандидат на посаду посла США в Україні. Очікується, що це буде добре відома в дипломатичних колах особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг держсекретаря США Ентоні Блінкена за підсумками переговорів з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Щодо посла. Коли кандидатура посла буде висунута, то ця особа буде дуже добре мені відома. Я припускаю, що найближчим часом буде висунута кандидатура на посла", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше видання Politico писало, що Білий дім досі не знайшов підходящого кандидата на посаду посла США в Україні.

До цього повідомлялося, що одним з кандидатів на цю посаду є Бріджит Брінк, яка займає посаду американського посла в Словаччині.

Зазначимо, посада посла в Україні залишається вакантною з травня 2019 року, коли Білий дім відкликав Марі Йованович після того, як тодішній президент США Дональд Трамп звинуватив її в нелояльності. На сьогодні інтереси Вашингтона представляє тимчасово повірена в справах США Крістіна Квін.